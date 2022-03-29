Крупнейшая в Европе криптобиржа WhiteBIT объявила об интеграции с "Дия"

Криптовалютная биржа WhiteBIT запустила интеграцию и сотрудничество с государственным сервисом "Дия". Это позволяет людям со всего мира быстро и анонимно отправлять средства на поддержку Украины.

В компании отмечают, что только за последние недели криптофонд Украины собрал 60 миллионов долларов США.

Как объясняют в WhiteBIT, благодаря интеграции с приложением "Дия" теперь любой пользователь из Украины может пройти верификацию (KYC) на бирже WhiteBIT менее чем за 1 минуту.

Обычно эта процедура на всех криптовалютных биржах требует заполнения анкеты, сканирования документов и определенного времени на проверку. Благодаря "Дия" для пользователей WhiteBIT верификация будет проходить значительно быстрее и удобнее.

В то же время WhiteBIT является ААА-компанией с самыми высокими стандартами шифрования и безопасности персональных данных пользователей. Эти наработки используются в рамках этой инновации.

Для прохождения KYC будет достаточно нажать кнопку "Быстрая верификацию с Дия". После этого в приложении нужно лишь подтвердить передачу копий цифровых документов.

"В условиях войны криптовалюта становится мощным инструментами усиления обороноспособности нашей страны. Она позволяет собирать деньги на гуманитарную помощь, нужды ВСУ и тероборону. Люди со всех уголков мира хотят и готовы поддержать Украину путем донатов своих криптоактивов. Мы не стоим в стороне, а стремимся первыми внедрять инновации, упрощать путь пользователей и делать их взаимодействие с WhiteBIT максимально комфортным. Ведь это, в том числе помогает украинской экономике, армии, людям, кто из-за войны оказался в беде. Мы рады, что государство становится удобным сервисом, и наше сотрудничество с Министерством цифровой трансформации это подтверждает. Вместо того, чтобы тратить время на рутину, теперь наши клиенты могут пройти процедуру верификации лишь в два клика", - рассказал CEO WhiteBIT Владимир Носов.

Также в WhiteBIT подчеркнули, что компания создала совместный проект с WhitePay, где каждый желающий может выбрать из более чем 90 криптовалют и отправить средства на помощь Минздрава или пострадавшим гражданским Вооруженным силам Украины и теробороне.

В WhiteBIT отмечают, что интеграция компании с "Дия" - пример эффективного, успешного и взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса. В WhiteBIT уверены, что такое сотрудничество нужно активно развивать в будущем, ведь она также способствует приближению к миру в Украине.