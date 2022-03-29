Найбільша в Європі криптобіржа WhiteBIT оголосила про інтеграцію з "Дією"

Криптовалютна біржа WhiteBIT запустила інтеграцію та співпрацю з державним сервісом "Дія". Це дозволяє людям з усього світу швидко та анонімно відправляти кошти на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

В компанії зазначають, що лише за останні тижні криптофонд України зібрав 60 мільйонів доларів США.

Як пояснюють у WhiteBIT, завдяки інтеграції з застосунком "Дія" тепер будь-який користувач з України може пройти верифікацію (KYC) на біржі WhiteBIT менше, ніж за 1 хвилину.

Зазвичай ця процедура на всіх криптовалютних біржах вимагає заповнення анкети, сканування документів та певного часу на перевірку. Завдяки "Дії" для користувачів WhiteBIT верифікація буде проходити значно швидше та зручніше.

Водночас WhiteBIT є ААА-компанією з найвищими стандартами шифрування та безпеки персональних даних користувачів. Ці напрацювання також використовуються у межах цієї інновації.

Для проходження KYC буде достатньо натиснути кнопку "Швидка верифікація з Дією". Після цього в застосунку потрібно лише підтвердити передачу копій цифрових документів.

"В умовах війни криптовалюта стає потужним інструментами посилення обороноздатності нашої країни. Вона дозволяє збирати гроші на гуманітарну допомогу, потреби ЗСУ та тероборони. Люди з усіх куточків світу хочуть і готові підтримати Україну шляхом донатів своїх криптоактивів. Ми не стоїмо осторонь, а прагнемо першими впроваджувати інновації, спрощувати шлях користувачів та робити їхню взаємодію з WhiteBIT максимально комфортною. Адже це в тому числі допомагає українській економіці, армії, людям, хто через війну опинився в біді. Ми раді, що держава стає зручним сервісом, і наша співпраця з Міністерством цифрової трансформації це підтверджує. Замість того, щоб витрачати час на рутину, тепер наші клієнти можуть пройти процедуру верифікації лише у два кліки", - розповів CEO WhiteBIT Володимир Носов.

Також у WhiteBIT наголосили, що компанія створила спільний проект з WhitePay, де кожен охочий може обрати з більш ніж 90 криптовалют та відправити кошти на допомогу МОЗ або постраждалим цивільним, Збройним силам України та теробороні.

У WhiteBIT зазначають, що інтеграція компанії з "Дією" - приклад ефективної, успішної та взаємовигідної співпраці держави та бізнесу. У WhiteBIT впевнені, що таку співпрацю потрібно активно розвивати в майбутньому, адже вона також сприяє наближенню до миру в Україні.