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Криптобіржа родом з України WhiteBIT заявила про себе на TOKEN2049

Четвер 21 вересня 2023 13:44 promo
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Криптобіржа родом з України WhiteBIT заявила про себе на TOKEN2049 Фото: криптобіржа WhiteBIT заявила про себе на TOKEN2049 (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Одна з найбільших у Європі криптовалютних бірж WhiteBIT взяла участь у TOKEN2049 в Сінгапурі. Це перша і єдина компанія родом з України на цьогорічному заході такого масштабу.

Про це йдеться в повідомленні WhiteBIT.

TOKEN2049 - одна з головних та найпрестижніших криптоподій у 2023 році, що обʼєднала представників фінтех- та криптокомпаній, а також проєктів у сфері Web3, для обміну досвідом та унікальними поглядами на розвиток галузі.

У 2023 році WhiteBIT - єдина крипто компанія родом з України, яка брала участь і була партнером TOKEN2049. Упродовж двох днів учасники події мали можливість дізнатися більше про сервіси та продукти WhiteBIT на стенді компанії, зокрема, скористатися криптовалютним рішенням для оплат - Whitepay, яке входить до екосистеми WhiteBIT.

"Такі заходи, як TOKEN2049, є однією з рушійних сил індустрії: ми на власні очі побачили, як багато цікавих продуктів, бізнесів та проєктів обʼєднуються та шукають нові підходи розвитку блокчейн-індустрії, обговорюють наявні проблеми й виклики. Ми раді стати частиною таких процесів. Ми ще раз довели світу, що попри повномасштабну війну, українське - це круто й не дарма Україна в першій трійці рейтингу з використання криптовалюти у світі. Це неймовірно заряджає і надихає, а ми - задаємо рівень для інших", - підкреслив під час події Володимир Носов, СЕО WhiteBIT.

Загалом на TOKEN2049 виступили понад 200 спікерів, а кількість відвідувачів перевищила 10 000 осіб зі всього світу. Також 300 провідних брендів із криптоіндустрії мали свої стенди, а такі світові медіа як Bloomberg, Forbes, Reuters, The Wall Street Journal та CNBC висвітлювали перебіг події.

На думку WhiteBIT, саме участь компаній з українським корінням у заходах такого рівня просуває Україну як майданчик можливостей для міжнародних компаній та проектів. У компанії переконані, що розгалужене партнерство між різноманітними гравцями сприятиме доступності блокчейн-технологій на широкий загал.

WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптовалютних бірж родом з України, що була заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350+ торгових пар, 270+ цифрових активів та 10 національних валют. Найвищий середньодобовий обсяг торгів становить $2,5 млрд.

WhiteBIT разом із Національним університетом "Києво-Могилянська академія" та платформою Дія.Освіта створює освітні продукти для отримання вичерпних і фахових знань про блокчейн технології, співпрацює з МЗС України, є партнером національної збірної команди України з футболу, футбольного клубу "Барселона" та кіберспортивної платформи FACEIT.

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