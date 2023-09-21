Криптобиржа родом из Украины WhiteBIT заявила о себе на TOKEN2049

Одна из крупнейших в Европе криптовалютных бирж WhiteBIT приняла участие в TOKEN2049 в Сингапуре. Это первая и единственная компания родом из Украины на нынешнем мероприятии такого масштаба.

TOKEN2049 - одна из главных и престижных криптоподий в 2023 году, объединившая представителей финтех- и криптокомпаний, а также проектов в сфере Web3, для обмена опытом и уникальными взглядами на развитие отрасли.

В 2023 году WhiteBIT - единственная крипто компания родом из Украины, которая участвовала и была партнером TOKEN2049. В течение двух дней участники события могли узнать больше о сервисах и продуктах WhiteBIT на стенде компании, в частности, воспользоваться криптовалютным решением для оплат - Whitepay, которое входит в экосистему WhiteBIT.

"Такие мероприятия, как TOKEN 2049, являются одной из движущих сил индустрии: мы воочию увидели, как много интересных продуктов, бизнесов и проектов объединяются и ищут новые подходы развития блокчейн-индустрии, обсуждают существующие проблемы и вызовы. Мы рады стать частью таких процессов. Мы еще раз доказали миру, что, несмотря на полномасштабную войну, украинское - круто и не зря Украина в первой тройке рейтинга по использованию криптовалюты в мире. Это невероятно заряжает и вдохновляет, а мы - задаем уровень для других ", - подчеркнул во время события Владимир Носов, СЕО WhiteBIT.

В общей сложности на TOKEN2049 выступили более 200 спикеров, а количество посетителей превысило 10 000 человек со всего мира. Также у 300 ведущих брендов из криптоиндустрии были свои стенды, а такие мировые медиа как Bloomberg, Forbes, Reuters, The Wall Street Journal и CNBC освещали ход события.

По мнению WhiteBIT, именно участие компаний с украинскими корнями в мероприятиях такого уровня продвигает Украину как площадку возможностей для международных компаний и проектов. В компании убеждены, что разветвленное партнерство между разнообразными игроками будет способствовать доступности блокчейн-технологий на широкую общественность.

WhiteBIT -одна из крупнейших европейских централизованных криптовалютных бирж родом из Украины, основанной в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10 национальных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет $2,5 млрд.

WhiteBIT вместе с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия" и платформой Дія.Освіта создает образовательные продукты для получения исчерпывающих и профессиональных знаний о блокчейн технологии, сотрудничает с МИД Украины, является партнером национальной сборной команды Украины по футболу, футбольного клуба "Барселона" и киберспортивной платформы FACEIT.