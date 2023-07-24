У Криму зупинили поїзди після вибуху на складі боєприпасів

"Пасажирів доставлять автобусами з Джанкойського району до станцій, звідки вони поїдуть залізницею", - йдеться у повідомленні.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, в окупованому російськими військами Криму вранці 24 липня пролунали вибухи. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про попадання до складу боєприпасів.

Аксьонов також повідомив, що призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь.