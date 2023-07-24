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У Криму зупинили поїзди після вибуху на складі боєприпасів

Фото: у Криму зупинили поїзди (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Олександр Білоус

В окупованому Криму зупинили рух пасажирських поїздів після вибухів на складі боєприпасів у Джанкойському районі. Зупинено два потяги, що прямували до Сімферополя та Севастополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал ЧП.Сімферополь.

"Пасажирів доставлять автобусами з Джанкойського району до станцій, звідки вони поїдуть залізницею", - йдеться у повідомленні.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що про евакуацію населення прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибухів у Джанкойському районі до пунктів тимчасового розміщення.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, в окупованому російськими військами Криму вранці 24 липня пролунали вибухи. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про попадання до складу боєприпасів.

Аксьонов також повідомив, що призупинено рух залізницею в Джанкойському районі та автомобільній трасі Джанкой-Сімферополь.

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ДжанкойКрым