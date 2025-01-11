У Криму зафіксували нові осередки забруднення мазутом

Розлив мазуту у Керченській протоці

Нагадаємо, що минулого місяця у Керченській протоці внаслідок сильного шторму пішли на дно два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Тоді ж стало відомо про витік щонайменше 3000 тонн мазуту у морі.

За словами речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, мазут може дійти до підконтрольних Україні територій.

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