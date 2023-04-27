У Криму створять ВА і не лише. У Мінреінтеграції назвали кроки після деокупації
Після деокупації у Криму має бути створена військова адміністрація, а після цього - військово-громадянська. А пріоритет на зайняття посад віддаватиметься "патріотично налаштованим професіоналам".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінреінтеграції за результатами молодіжного форуму "Крим Wave".
"Після деокупації в Криму насамперед має бути створена військова адміністрація. Потім - військово-цивільна. Після чого мають пройти вибори", - йдеться в повідомленні.
Заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Анатолій Стельмах назвав головні кроки України в Криму після його деокупації та зазначив, що "перевага на зайняття посад надаватиметься корінному народу, ветеранам, а також патріотично налаштованим професіоналам".
Ці кроки полягають в наступному:
- відновлення органів державної влади;
- демілітаризація російських військових баз;
- притягнення до відповідальності держзрадників і колаборантів;
- правовий захист громадян України;
- забезпечення інформаційної безпеки.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева розповіла, яким шляхом Україна буде звільняти Крим. За її словами, не виключено, що коли ЗСУ будуть на кордоні з Кримом і вже зайдуть, наприклад, до Красноперекопська, Україна може запропонувати Росії вивести війська, але у разі відмови продовжуватиме військовий шлях звільнення півострова, який на цей час залишається пріоритетним.
При цьому в РНБО вже розробляється план, який будуть застосовувати при деокупації українського Криму. Він включає 12 кроків.
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