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В Крыму создадут ВА и не только. В Минреинтеграции назвали шаги после деоокупации

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Крым, Четверг 27 апреля 2023 12:25
В Крыму создадут ВА и не только. В Минреинтеграции назвали шаги после деоокупации Фото: в Минреинтеграции назвали шаги после деоккупации Крыма (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

После деоккупации в Крыму должна быть создана военная администрация, а после этого - военно-гражданская. А приоритет на занятие должностей будет отдаваться "патриотически настроенным профессионалам".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минреинтеграции по результатам молодежного форума "Крым Wave".

"После деоккупации в Крыму, прежде всего, должна быть создана военная администрация. Затем - военно-гражданская. После чего должны пройти выборы", - говорится в сообщении.

Заместитель министра реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах назвал главные шаги Украины в Крыму после его деоккупации и отметил, что "преимущество на занятие должностей будет предоставляться коренному народу, ветеранам, а также патриотически настроенным профессионалам".

Эти шаги заключаются в следующем:

  • восстановление органов государственной власти;
  • демилитаризация русских военных баз;
  • привлечение к ответственности госпредателей и коллаборантов;
  • правовая защита граждан Украины;
  • обеспечение информационной сохранности.

Ранее в интервью РБК-Украина постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева рассказала каким путем Украина будет освобождать Крым. По ее словам, не исключено, что когда ВСУ будут на границе с Крымом и уже зайдут, например, в Красноперекопск, Украина может предложить России вывести войска, но в случае отказа будет продолжать военный путь освобождения полуострова, который на данный момент остается приоритетным.

При этом в СНБО уже разрабатывается план, который будут применять при деоккупации украинского Крыма. Он включает 12 шагов.

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Крим
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