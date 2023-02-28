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У Криму сталися аварії на трубопроводах: два міста без води

Фото: у Криму аварії на двох трубопроводах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Криму сталися аварії відразу на двох трубопроводах. Без води залишилися міста Євпаторія та Красноперекопськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що в ніч на 28 лютого сталася аварія на магістральному водоводі ДУ 1020 та ДУ 600 мм. Внаслідок інциденту без води залишилися понад 120 тисяч жителів Євпаторії. У місті скасували заняття у школах та дитсадках.

Крім того, подібна ситуація у місті Красноперекопськ та сусідніх селах. Поки причини аварії невідомі.

Варто зазначити, що Красноперекопськ знаходиться на перешийку, що з'єднує Крим з материком, Євпаторія - на західному узбережжі півострова.

Фото: Красноперекопськ та Євпаторія без води (скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, вчора в Одесі були проблеми з водопостачанням через аварійне відключення світла.

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КрымАварияЄвпаторіяВодопостачання