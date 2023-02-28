У Криму сталися аварії на трубопроводах: два міста без води

Зазначається, що в ніч на 28 лютого сталася аварія на магістральному водоводі ДУ 1020 та ДУ 600 мм. Внаслідок інциденту без води залишилися понад 120 тисяч жителів Євпаторії. У місті скасували заняття у школах та дитсадках.

Крім того, подібна ситуація у місті Красноперекопськ та сусідніх селах. Поки причини аварії невідомі.

Варто зазначити, що Красноперекопськ знаходиться на перешийку, що з'єднує Крим з материком, Євпаторія - на західному узбережжі півострова.

Фото: Красноперекопськ та Євпаторія без води (скриншот google.com/maps)