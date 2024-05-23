UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Криму повідомляють про вибухи та роботу ППО: що відбувається

Фото: в Криму лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Окупанти скаржаться на вибухи в Криму. В Сімферополі нібито працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та "Крымский ветер".

За даними російських окупантів, сьогодні ввечері в Сімферополі стало "гучно". Росіяни пишуть, що їх ППО збиває ракети.

Вибухи нібито чути від Сімферополя до Сак. Також вибухи чули у Гвардійському, Ялті та Алушті.

Крім того, за даними каналу "Крымский ветер", ймовірно, був приліт по військовій частині ФСБ біля Алушти. Однак ця інформація потребує підтвердження. Також, ймовірно, під ударом опинилася військова частина берегової охорони в Перевальному.

Вибухи в Криму

Від минулого року українські військові активізували обстріли Криму. Військові ЗСУ наносять удари по місцях російських угрупувань, а також по важливим воєнним точкам російських терористів.

Так нещодавно стало відомо, що під час удару по російській базі протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі, що в Криму, загинув командир військової частини №85683 Алєксандр Кулаков.

Нагадаємо, ми писали і про сам обстріл. Детальніше про нього та важливість бази для росіян, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КримВійна Росії проти України