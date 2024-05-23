В Криму повідомляють про вибухи та роботу ППО: що відбувається

Вибухи в Криму

Від минулого року українські військові активізували обстріли Криму. Військові ЗСУ наносять удари по місцях російських угрупувань, а також по важливим воєнним точкам російських терористів.

Так нещодавно стало відомо, що під час удару по російській базі протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі, що в Криму, загинув командир військової частини №85683 Алєксандр Кулаков.

Нагадаємо, ми писали і про сам обстріл. Детальніше про нього та важливість бази для росіян, - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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