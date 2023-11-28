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У Криму повернуть історичні назви кримськотатарською мовою, - Мінреінтеграції

Фото: у Криму повернуть історичні назви кримськотатарською мовою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україна планує повернути географічним назвам на території тимчасово окупованого Криму історичні найменування кримськотатарською мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як повідомляється, про це йшлося на засіданні Національної комісії з питань кримськотатарської мови, що відбулося 22 листопада. 

Кримськотатарську мову використовуватимуть для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні найменування.

Зазначається, що підготовка цього рішення триває на виконання Закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії.

Наразі узгоджуються механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки у медіа та наукових працях. Назви також змінять на дорожніх вказівниках і при виготовленні мап.

Для цього проводитимуться комунікації з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують такі вказівники.

Нацкомісія доручила розробити відповідне рішення Кабміну. Цим питанням будуть опікуватися Мінінфраструктури разом із Мінреінтеграції, постійним представником президента України в АР Крим, Меджлісом кримськотатарського народу та Інститутом національної пам’яті.

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