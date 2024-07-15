ua en ru
Пн, 15 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Криму неподалік аеродрому Бельбек спалахнула пожежа

Понеділок 15 липня 2024 18:53
UA EN RU
У Криму неподалік аеродрому Бельбек спалахнула пожежа Ілюстративне фото: у Криму 15 липня сталась пожежа (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованому Криму вдень понеділка, 15 липня, було помічено стовб диму. Ймовірно, неподалік аеродрому "Бельбек" сталась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

Як зазначають очевидці, наразі не відомо, чи загорілась на тому місця трава, чи "горить щось цікавіше". Водночас проросійські Telegram-канали заявляють, що в Коктебелі пожежа поширилася на значній площі Карадазького заповідника.

Там працюють місцеві рятувальники та залучено близько 150 фахівців та 25 одиниць техніки, зокрема, вертоліт Мі-8 МНС Росії. Площа загоряння становить 2 гектари.

Водночас окупаційний голова Криму Михайло Развожаєв заявив, що в районі села Вишневе також сталась пожежа - там горить трава та сухі кущі.

Нагадаємо, українські захисники вже кілька разів завдавали ударів по аеродрому Бельбек у Криму, де дислокуються літаки російських окупантів.

У Криму неподалік аеродрому Бельбек спалахнула пожежа

Вибухи біля аеродрому Бельбек

У травні цього року на аеродромі лунали 15 травня. Тоді повідомлялось про влучання в російські винищувачі МіГ-31.

Варто зауважити, що удар трапився після того, як США передали Україні свої далекобійні ракети ATACMS. Росіяни скаржилися, що для атаки застосовували саме таке озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим Пожежа Війна в Україні
NEWS
Аномальна спека. Чи вистоїть енергетика України та як графіки позначаться на платіжках за світло
Аномальна спека. Чи вистоїть енергетика України та як графіки позначаться на платіжках за світло
DAILY
Тест на міцність. Чи втримають ЗСУ фронт і що буде з війною до кінця року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Тест на міцність. Чи втримають ЗСУ фронт і що буде з війною до кінця року