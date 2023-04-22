UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Криму чули гучні вибухи, окупанти заявляють про "роботу ППО"

Фото: в окупованому Криму чули вибухи (GettyImagеs)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Криму сьогодні чули гучні вибухи. Загарбники своєю чергою кажуть, що це нібито "відпрацювала ППО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відомо, що мешканці Ленінського району та найближчих районів чули гучні звуки.

"Попередньо двома виходами було збито ворожий об'єкт над Азовським морем. Мешканці найближчих районів чули гучні звуки. Руйнувань та постраждалих немає", - пишуть проросійські пабліки.

Тим часом так званий "голова" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про "роботу ППО".

"У небі над Кримом відпрацювали сили ППО. Пошкоджень та постраждалих немає", - написав він.

Нагадаємо, що 20 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Додамо, що 19 квітня жителі тимчасово окупованого Криму чули постріли та звук пусків ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КрымВибухПВО