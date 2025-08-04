Кримські татари в Туреччині хочуть українське громадянство: посол пояснив причину
Україна опрацьовує механізм надання статусу закордонного українця, зокрема для кримських татар, які проживають у Туреччині.
Про це сказав посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна.
За його словами, процес триває, однак супроводжується низкою труднощів.
Особливу увагу дипломат звернув на кримських татар - громадян Туреччини, які після ухвалення закону про множинне громадянство висловлюють бажання отримати український паспорт.
"Це їхній свідомий вибір, зумовлений не преференціями, а політичним відчуттям: Крим – їхня материнська земля є частиною України", - заявив Джелял.
Дипломат зазначив, що ці люди прагнуть мати змогу вільно відвідувати як Україну, так і Крим після деокупації.
Множинне громадянство
Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство.
Документ передбачає, що перелік країн, з якими дозволять множинне громадянство, визначатиметься з урахуванням безпеки та інтересів України.
Детальніше про закон - у матеріалі РБК-Україна.