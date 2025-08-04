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Кримські татари в Туреччині хочуть українське громадянство: посол пояснив причину

Понеділок 04 серпня 2025 10:25
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Кримські татари в Туреччині хочуть українське громадянство: посол пояснив причину Фото: Наріман Джелял (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко, Роман Кот

Україна опрацьовує механізм надання статусу закордонного українця, зокрема для кримських татар, які проживають у Туреччині.

Про це сказав посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, процес триває, однак супроводжується низкою труднощів.

Особливу увагу дипломат звернув на кримських татар - громадян Туреччини, які після ухвалення закону про множинне громадянство висловлюють бажання отримати український паспорт.

"Це їхній свідомий вибір, зумовлений не преференціями, а політичним відчуттям: Крим – їхня материнська земля є частиною України", - заявив Джелял.

Дипломат зазначив, що ці люди прагнуть мати змогу вільно відвідувати як Україну, так і Крим після деокупації.

Множинне громадянство

Нагадаємо, 15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство.

Документ передбачає, що перелік країн, з якими дозволять множинне громадянство, визначатиметься з урахуванням безпеки та інтересів України.

Детальніше про закон - у матеріалі РБК-Україна.

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