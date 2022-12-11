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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кримське питання може перетворити війну між Україною та РФ на десятилітній конфлікт, - WP

Фото: президент РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Претензії України та Росії на Крим не дають надії на мирне дипломатичне врегулювання конфлікту. Та загрожує розтягнути війну на десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

"Непохитні претензії на Крим ілюструють нерозв’язність конфлікту, і важко уявити, що боротьба за півострів буде вирішена без подальшого кровопролиття", - пише видання.

Як припускають у The Washington Post, це загрожує багаторічним територіальним конфліктом на кшталт Карабаху чи сектору Гази.

Тим не менш, деякі західні офіційні особи сподіваються, що угода щодо Криму може стати "ключем до припинення війни".

Втім, українська сторона відкидає цю ідею як небезпечну наївність, а росіяни кажуть, що "не погодяться на те, що належить їм".

Видання також наводить слова президента Володимира Зеленського про те, що повернення Криму Україні "означатиме відновлення справжнього світу". І додає, що для Путіна "анексія Криму стала опорою його спадщини, яка впаде, якщо він втратить півострів", тому будь-які спроби Києва повернути собі Крим "перейдуть червону межу", яку диктатор не зазнає.

Нагадаємо, що українська влада чітко заявила про намір звільнення всіх територій України, в кордонах 1991 року. А отже - з Кримом.

Таким чином Україна налаштована на військову деокупацію півострова. Втім, президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, він не проти розглянути варіанти, які передбачають повернення Криму й невійськовим шляхом.

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