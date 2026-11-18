Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Андрію Осіпову, фігуранту справи "Карфаген". На оприлюднених НАБУ і САП записах він, ймовірно, фігурує під прізвиськом "Кримінал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВАКС.

Його відправили під варту строком на 60 діб без права внесення застави.

Адвокати просили відмовити в арешті або визначити заставу.

До цього Осіпов вже перебував під вартою у рамках іншого провадження.

Прокурор САП озвучив звинувачення щодо Осіпова:

За словами прокурора, злочинну організацію очолювали Андрій Осіпов ("Кримінал") та Єгор Буркін ("Мексиканець"). До її складу також входили працівники СБУ, Нацполіції та прокуратури.

Учасники організації сприймали Осіпова як довірену особу СБУ, яка могла вирішити будь-яке питання. Для спілкування зі співробітниками спецслужби він мав окремий телефон, а контакти були записані під псевдонімами.

Також Осіпов користувався послугами озброєного водія - позаштатного працівника СБУ, який безперешкодно перетинав кордон і пересувався під час комендантської години.

Для прикриття діяльності організації Осіпов залучив генерала СБУ Сергія Дуку, з яким був знайомий щонайменше з 2022 року. Не пізніше початку 2026 року до схеми долучили співробітника Нацполіції Ценова.

За даними прокурора, той забезпечував стабільну роботу шахрайських кол-центрів і попереджав про слідчі дії. Інший фігурант - співробітник управління Нацполіції у Київській області Дем’янчук - передавав учасникам організації інформацію з державних баз, інструктував щодо конспірації та повідомляв про можливі обшуки.

Крім того, за словами прокурора, Осіпов створив власну силову структуру, учасники якої нападали та катували конкурентів і людей, які перешкоджали діяльності підозрюваних.

Для пересування Осіпов використовував Toyota Land Cruiser Prado з номерами прикриття. Також він придбав Porsche 911 вартістю 14 млн гривень і Porsche Panamera за 7,8 млн гривень. Обидва автомобілі оформили на цивільну дружину. Крім того, він користувався Audi S8, ринкова вартість якого становить близько 5,5 млн гривень.

За даними САП, Осіпов також витрачав злочинні кошти на придбання годинників Patek Philippe, Audemars Piguet та Rolex. Загальна вартість легалізованого ним майна, за оцінкою прокурора, перевищує 42 млн гривень.

САП клопотав про арешт Осіпова без права на заставу. Прокурор назвав три основні ризики: втеча за кордон, незаконний вплив на свідків та інших фігурантів, а також знищення або спотворення доказів.

За даними обвинувачення, підозрюваний 37 разів перетинав кордон і загалом провів за межами України близько 300 днів. Прокурор також наголосив на його зв’язках з Нацполом та СБУ (Сергій Дука, Володимир Ценов та Андрій Рубель). Крім того, Осіпов знайомий з Василем Малюком, який очолював Службу безпеки України з 7 лютого 2023 року до 13 січня 2026 року.

Серед інших аргументів - записи розмов із правоохоронцями, листування щодо обшуків у кол-центрі в Одесі та відмовa надати паролі до телефонів під час затримання.

Що відомо про справу "Карфаген"

4 листопада НАБУ і САП заявили про викриття ними злочинної організації в межах спецоперації "Карфаген", до якої входили щонайменше 12 осіб, яка роками діяла під прикриттям високопоставлених правоохоронців із СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора. Антикорупційні органи оприлюднили відповідні "плівки" у справі.

За версією слідства, угруповання охоплювало понад 50 шахрайських кол-центрів, торгівлю наркотиками, підробку валюти, а також викрадення і жорстокі катування людей.

Крім того, слідчі зафіксували зв'язки фігурантів із ФСБ РФ та обговорення нападу з кислотою на журналіста Дениса Бігуса через розслідування про наркошопи U420.

Серед ключових підозрюваних та фігурантів плівок НАБУ:

"Мексиканець" (Єгор Буркін) - росіянин-втікач, засновник транснаціонального наркокартелю "Хімпром". (Нещодавно нібито він з'явився в аудіоінтерв'ю блогеру Василю Тимошенку).

- росіянин-втікач, засновник транснаціонального наркокартелю "Хімпром". (Нещодавно нібито він з'явився в аудіоінтерв'ю блогеру Василю Тимошенку). "Прайс" (Володимир Ценов) - заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який відповідав за прикриття кол-центрів (вийшов із СІЗО після внесення застави у 15 млн грн).

- заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, який відповідав за прикриття кол-центрів (вийшов із СІЗО після внесення застави у 15 млн грн). "Акім" (генерал СБУ Сергій Дука) - колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, він забезпечував захист угруповання від уваги своїх колег зі Служби безпеки.

- колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ. За версією слідства, він забезпечував захист угруповання від уваги своїх колег зі Служби безпеки. "Боксер" (Віталій Рибалка) та "Паша" - силові виконавці (Рибалку ВАКС відправив до СІЗО без застави).

Окремого резонансу набула ситуація навколо генерала СБУ. За словами прокурора САП Миколи Карася, під час обшуку в Дуки, який на той момент обіймав посаду першого заступника начальника ДЗНД СБУ, той погрожував детективам пістолетом і розбивав техніку молотком. Крім того, бійці спецпідрозділу "Альфа" намагалися вивезти генерала.

6 листопада ВАКС відправив його під варту з можливістю застави у 65 млн грн. Згодом стало відомо, що кошти на заставу у розмірі понад 65 мільйонів зібрали 1113 платників (за даними ЗМІ та адвоката, співробітники СБУ скидалися нібито з власної ініціативи).

13 листопада Дука вийшов із СІЗО, в цей день біля ізолятора зібралася незвично велика кількість людей у військовій формі, зокрема бійців спецпідрозділу "Альфа". Як пояснив адвокат Юрій Сухов, вони продовжують охороняти експосадовця, адже той, попри звільнення з посади, залишається співробітником СБУ.

Сам генерал заперечує провину, називаючи переслідування "помстою" керівництва антикорупційних органів.

Хто такий Андрій Осіпов

Андрій Осіпов, відомий під прізвиськом "Кримінал", - фігурант двох розслідувань НАБУ і САП.