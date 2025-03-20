"Крим вмирає". Зеленський згадав розмову з Трампом про півострів

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський розповів під час прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гара Стере.

Що передувало

Днями у ЗМІ почали ширитись заяви почали ширитись заяви про те, що Трамп розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни в Україні.

Що каже Зеленський

Зеленський заявив, що Трамп не піднімав у розмовах з ним питання передачі окупованого Криму Росії.

"Трамп зі мною не піднімав цього питання. Колись говорили з ним про Крим, ще у вересні, у Нью-Йорку. Просто його цікавило, як це виглядає, що в ньому (півострові - ред.), чому українці так люблять, бо він чув, що українці дуже люблять Крим. Тож ми просто про це говорили", - відповів Зеленський.

За його словами, під час розмови з Трампом ві розповів про унікальну природу Криму і те, що це невіддільна частина України.

"Без українців Крим помирає, бо вся логістика пов'язана з материковою Україною. Вода, логістика. Найголовніше, що для туризму? Що найголовніше для туризму? Всі вам скажуть. Туристи. В Криму немає туризму. В Криму 11 років немає туризму. В Крим приїжджали влітку 3 мільйони туристи. З них 2 мільйони вісімсот – українці. Це відповідь", - підкреслив Зеленський.

Окупація Росією Криму

Окупація Криму Росією розпочалася в лютому 2014 року, коли на території українського півострова з’явилися озброєні російські військові без розпізнавальних знаків, яких згодом назвали "зеленими чоловічками". Вони захопили ключові об’єкти інфраструктури, заблокували українські військові частини та фактично взяли під контроль Крим без жодного серйозного збройного спротиву.

Під тиском російських сил та за підтримки проросійських політиків у Криму було організовано так званий "референдум" 16 березня 2014 року, результати якого не були визнані Україною та міжнародною спільнотою.

Окупація півострова супроводжувалася масштабними порушеннями прав людини, зокрема репресіями проти кримських татар, українських активістів та журналістів. Російська влада переслідує всіх, хто висловлює проукраїнську позицію, проводить незаконні арешти та судові процеси за сфабрикованими звинуваченнями. Крім того, Росія активно змінює демографічний склад населення Криму, переселяючи туди своїх громадян та витісняючи місцевих жителів.

Західні країни запровадили санкції проти Росії, які діють донині, а питання деокупації Криму залишається одним із ключових у міжнародних переговорах. У 2021 році Україна ініціювала "Кримську платформу" – міжнародний формат, спрямований на консолідацію зусиль для повернення півострова під український суверенітет