"Крым умирает". Зеленский вспомнил разговор с Трампом о полуострове
Президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсуждали оккупированный Россией полуостров Крым. Трамп спрашивал, почему украинцы так любят полуостров.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гара Стере.
Что предшествовало
На днях в СМИ начали распространяться заявления начали распространяться заявления о том, что Трамп рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о прекращении войны в Украине.
Что говорит Зеленский
Зеленский заявил, что Трамп не поднимал в разговорах с ним вопрос передачи оккупированного Крыма России.
"Трамп со мной не поднимал этот вопрос. Когда-то говорили с ним о Крыме, еще в сентябре, в Нью-Йорке. Просто его интересовало, как это выглядит, что в нем (полуострове - ред.), почему украинцы так любят, потому что он слышал, что украинцы очень любят Крым. Поэтому мы просто об этом говорили", - ответил Зеленский.
По его словам, во время разговора с Трампом он рассказал об уникальной природе Крыма и то, что это неотъемлемая часть Украины.
"Без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной. Вода, логистика, логистика. Самое главное, что для туризма? Что самое главное для туризма? Все вам скажут. Туристы. В Крыму нет туризма. В Крыму 11 лет нет туризма. В Крым приезжали летом 3 миллиона туристов. Из них 2 миллиона восемьсот - украинцы. Это ответ", - подчеркнул Зеленский.
Оккупация Россией Крыма
Оккупация Крыма Россией началась в феврале 2014 года, когда на территории украинского полуострова появились вооруженные российские военные без опознавательных знаков, которых впоследствии назвали "зелеными человечками". Они захватили ключевые объекты инфраструктуры, заблокировали украинские военные части и фактически взяли под контроль Крым без всякого серьезного вооруженного сопротивления.
Под давлением российских сил и при поддержке пророссийских политиков в Крыму был организован так называемый "референдум" 16 марта 2014 года, результаты которого не были признаны Украиной и международным сообществом.
Оккупация полуострова сопровождалась масштабными нарушениями прав человека, в частности репрессиями против крымских татар, украинских активистов и журналистов. Российские власти преследуют всех, кто выражает проукраинскую позицию, проводят незаконные аресты и судебные процессы по сфабрикованным обвинениям. Кроме того, Россия активно меняет демографический состав населения Крыма, переселяя туда своих граждан и вытесняя местных жителей.
Западные страны ввели санкции против России, которые действуют по сей день, а вопрос деоккупации Крыма остается одним из ключевых в международных переговорах. В 2021 году Украина инициировала "Крымскую платформу" - международный формат, направленный на консолидацию усилий для возвращения полуострова под украинский суверенитет
Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Ахтем Чийгоз в интервью РБК-Украина рассказал о событиях 11-летней давности и можно ли было избежать оккупации.
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