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Криклий заявил, что готов к отставке

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Криклий заявил, что не слышал о существующих претензиях к своей работе со стороны президента

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что готов к отставке. Об этом он рассказал в интервью "Буквам", передает РБК-Украина.

"Отправят, так отправят (в отставку - ред.). Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива", - сказал он.

В то же время, Криклий заявил, что не слышал о существующих претензиях к своей работе со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Однако, в его адрес звучали обвинения со стороны бизнеса и участников рынка.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований возбудило дело против чиновников Министрерства инфраструктуры за схемы по "обилечивания" владельцев автотранспорта на газе.

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Позже бизнесмен Алексей Вадатурский заявил, что министр Криклий продвигает убийственный для речных перевозок законопроект "О внутреннем водном транспорте".

Также в СМИ писали о существовании так называемого теневого офиса министерства, который якобы управляет различными незаконными схемами в транспортной отрасли, однако правоохранительными органами эта информация пока не подтвердилась.

Автор: Александра Диденко