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Криклий заявил, что готов к отставке

Новости » Политика     15.05.2020 - 14:18
Криклий заявил, что готов к отставке
Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Криклий заявил, что не слышал о существующих претензиях к своей работе со стороны президента

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что готов к отставке. Об этом он рассказал в интервью "Буквам", передает РБК-Украина.

"Отправят, так отправят (в отставку - ред.). Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива", - сказал он.

В то же время, Криклий заявил, что не слышал о существующих претензиях к своей работе со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Однако, в его адрес звучали обвинения со стороны бизнеса и участников рынка.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований возбудило дело против чиновников Министрерства инфраструктуры за схемы по "обилечивания" владельцев автотранспорта на газе.

Позже бизнесмен Алексей Вадатурский заявил, что министр Криклий продвигает убийственный для речных перевозок законопроект "О внутреннем водном транспорте".

Также в СМИ писали о существовании так называемого теневого офиса министерства, который якобы управляет различными незаконными схемами в транспортной отрасли, однако правоохранительными органами эта информация пока не подтвердилась.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины МИУВладислав Криклий
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