Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Криклій заявив, що не чув про існуючі претензії до своєї роботи з боку президента

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що готовий до відставки. Про це він розповів в інтерв'ю "Буквах", передає РБК-Україна.

"Відправлять, так відправлять (у відставку - ред.). Тут головне встигнути зробити більше, тому що політичне життя мінливе", - сказав він.

Водночас, Криклій заявив, що не чув про існуючі претензії до своєї роботи з боку президента України Володимира Зеленського. Однак, на його адресу лунали звинувачення з боку бізнесу та учасників ринку.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань порушило справу проти чиновників Міністерства інфраструктури за схеми "обілечування" власників автотранспорту на газі.

Пізніше бізнесмен Олексій Вадатурський заявив, що міністр Криклій просуває убивчий для річкових перевезень законопроект "Про внутрішній водний транспорт".

Також ЗМІ писали про існування так званого тіньового офісу міністерства, який нібито керує різними незаконними схемами в транспортній галузі, однак правоохоронними органами ця інформація поки не підтвердилася.

Автор: Олександра Діденко