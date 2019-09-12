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Криклий прокомментировал предстоящие кадровые назначения в МИУ

Новости » Инфраструктура    12.09.2019 - 21:10
Криклий прокомментировал предстоящие кадровые назначения в МИУ
Фото: Владислав Криклий (из открытых источников)

Пока однозначных кадровых решений нет

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прокомментировал вопрос будущих кадровых назначений в ведомстве. Об этом он рассказал после брифинга журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

По словам Криклия, в данный момент решение об однозначных кадровых назначениях еще не принято.

"Я пока ко всем присматриваюсь. "Охоту на ведьм" по Министерству устраивать не будем. Если есть какие-то проблемы, конкретные вещи, то конечно, независимо от фамилии, мы попрощаемся со всеми. Но если человек выполняет работу, то зачем?", - сказал он.

На вопрос журналистов о кампании критики против его заместителя Юрия Лавренюка, Криклий ответил, что, к сожалению, "адресные заказы" довольно распространены. При этом по работе никаких претензий или замечаний к Лавренюку он не имеет.

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Новости Украины Юрий ЛавренюкМИУВладислав Криклий
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