Криклий прокомментировал предстоящие кадровые назначения в МИУ

Фото: Владислав Криклий (из открытых источников)

Пока однозначных кадровых решений нет

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прокомментировал вопрос будущих кадровых назначений в ведомстве. Об этом он рассказал после брифинга журналистам, передает РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".

По словам Криклия, в данный момент решение об однозначных кадровых назначениях еще не принято.

"Я пока ко всем присматриваюсь. "Охоту на ведьм" по Министерству устраивать не будем. Если есть какие-то проблемы, конкретные вещи, то конечно, независимо от фамилии, мы попрощаемся со всеми. Но если человек выполняет работу, то зачем?", - сказал он.

На вопрос журналистов о кампании критики против его заместителя Юрия Лавренюка, Криклий ответил, что, к сожалению, "адресные заказы" довольно распространены. При этом по работе никаких претензий или замечаний к Лавренюку он не имеет.