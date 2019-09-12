Криклій прокоментував майбутні кадрові призначення в МІУ

Фото: Владислав Криклій (з відкритих джерел)

Поки однозначних кадрових рішень немає

Міністр інфраструктури Владислав Криклій прокоментував питання майбутніх кадрових призначень у відомстві. Про це він розповів після брифінгу журналістам, передає РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

За словами Криклія, в даний момент рішення про однозначні кадрові призначення ще не прийнято.

"Я поки до всіх придивляюся. "Полювання на відьом" по Міністерству влаштовувати не будемо. Якщо є якісь проблеми, конкретні речі, то звичайно, незалежно від прізвища, ми попрощаємося з усіма. Але якщо людина виконує роботу, то навіщо?", - сказав він.

На питання журналістів про кампанію критики проти його заступника Юрія Лавренюка, Криклій відповів, що, на жаль, "адресні замовлення" досить поширені. При цьому по роботі жодних претензій чи зауважень до Лавренюка він не має.