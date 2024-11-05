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Крейчікова переграла Пегулу в битві невдах старту WTA Finals-2024

Фото: Барбора Крейчікова здобула першу перемогу в Ер-Ріяді (sport.cz)
Автор: Антон Федорців

Чеська тенісистка Барбора Крейчікова перемогла американку Джессіку Пегулу в 2-му турі групового етапу Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA Finals Riyadh, "помаранчева" група

Пегула – Крейчікова – 0:2 (3:6, 3:6)

 

 

Перший сет суперниці розпочали на рівних, зосередившись на власних подачах. Сьомий гейм став стартом вирішальної пари. Крейчікова розпочала відрізок із чотирьох пунктів поспіль. З двома брейками чешка закрила партію на свою користь за 33 хвилини.

На цьому багажі Крейчікова вдало розпочала й другий сет. Утім, у третьому геймі Пегула огризнулася зворотним брейком на програну в попередньому подачу. Однак, чеська тенісистка відразу ж оформила другий брейк. Далі їй було достатньо добре відіграти на власних подачах.

Із цим завданням Крейчікова впоралася. У дев'ятому геймі вона вийшла подавати на поєдинок і з другої спроби реалізувала матчбол. У третьому турі 28-річна чешка зустрінеться зі ще однією представницею США – Корі Гауфф (7 листопада). Для виходу в півфінал Крейчікова зобов'язана перемагати.

Натоміть Пегула втратила шанси на вихід із групи. Дві поразки на старті перетворили матч американської тенісистки проти польки Іги Свьонтек на формальність. Раніше Пегула поступилася Гауфф (2:6, 3:6).

До слова, раніше Рибакіна завчасно не вийшла з групи на WTA Finals-2024.

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