"Крест на переговорах". В России отреагировали на указ Зеленского по ТКГ

Российская Федерация считает, что роспуск украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) якобы поставил "крест на переговорах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла России в Беларуси и главы российской делегации в ТКГ Бориса Грызлова, которого цитирует ТАСС .

"Своим заявлением и указом (президент Украины, - ред.) Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии", - отметил он.

По его словам, с украинской стороной якобы невозможно было договариваться.

"Договариваться будем тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции", - добавил Грызлов.