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"Крест на переговорах". В России отреагировали на указ Зеленского по ТКГ

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Москва, Пятница 02 сентября 2022 19:29
"Крест на переговорах". В России отреагировали на указ Зеленского по ТКГ Фото: посол России в Беларуси Борис Грызлов (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация считает, что роспуск украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) якобы поставил "крест на переговорах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла России в Беларуси и главы российской делегации в ТКГ Бориса Грызлова, которого цитирует ТАСС.

"Своим заявлением и указом (президент Украины, - ред.) Зеленский фактически поставил крест не только на переговорном процессе, но и на не до конца закрытом окне возможностей для разрешения конфликта за столом переговоров, отдав предпочтение войне, а не дипломатии", - отметил он.

По его словам, с украинской стороной якобы невозможно было договариваться.

"Договариваться будем тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия, когда будут достигнуты цели "специальной военной операции", - добавил Грызлов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом от 1 сентября 2022 года распустил украинскую делегацию в ТКГ спустя полгода после начала полномасштабного вторжения России.

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