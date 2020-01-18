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На Крещение возле водных объектов будут дежурить более 3 тысяч спасателей

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 13:37
На Крещение возле водных объектов будут дежурить более 3 тысяч спасателей
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

На водоемах установлена почти тысяча спасательных постов

Более трех тысяч спасателей и почти 600 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) будут дежурить возле водных объектов в день Крещения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, на водоемах уже установили почти тысяча спасательных постов со средствами спасения людей на воде.

"На водоемах страны уже установлено около 1000 спасательных постов со средствами спасения людей на воде. В общем, в этот день на водных объектах дежурят более 3 тысяч спасателей и 590 единиц техники ГСЧС", - отмечается в сообщении.

Так, спасатели советуют погружаться (купаться) в специально оборудованных местах, а перед купанием разогреть тело. Также рекомендуется подходить к воде в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

"Погружайтесь лучше по шею, не замочив головы, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются - это может привести к шоку от холода", - указано в рекомендациях.

Кроме того, в ГСЧС рекомендуют находиться в проруби не более 1 минуты, а после купания растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Напомним, данные Украинского гидрометцентра, синоптиков Gismeteo и Наталки Диденко свидетельствуют, что вторая половина января и первая февраля продолжат тенденцию аномального зимнего тепла в стране.

Как писало РБК-Украина, в Киеве после новогодних праздников возобновили автомобильное движение мимо Софиевской площади. Также Владимирский проезд с 17 января полностью открыт для проезда автотранспорта.

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