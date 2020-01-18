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На Водохреще біля водних об'єктів чергуватимуть понад 3 тисяч рятувальників

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 13:37
На Водохреще біля водних об'єктів чергуватимуть понад 3 тисяч рятувальників
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

На водоймах встановлена ​​майже тисяча рятувальних постів

Понад три тисячі рятувальників і майже 600 одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) чергуватимуть біля водних об'єктів у день Хрещення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Так, на водоймах уже встановили майже тисячу рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді.

"На водоймах країни вже встановлено близько 1000 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді. Загалом, у цей день на водних об'єктах чергують понад 3 тисяч рятувальників і 590 одиниць техніки ДСНС", - наголошується у повідомленні.

Так, рятувальники радять занурюватися (купатися) у спеціально обладнаних місцях, а перед купанням розігріти тіло. Також рекомендується підходити до води в зручному взутті, щоб запобігти втраті чутливості ніг.

"Поринайте краще по шию, не замочуючи голови, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду і занурення з головою не рекомендуються - це може привести до шоку від холоду", - зазначено в рекомендаціях.

Крім того, у ДСНС рекомендують перебувати в ополонці не більше 1 хвилини, а після купання розтерти себе махровим рушником і надіти сухий одяг.

Нагадаємо, дані Українського гідрометцентру, синоптиків Gismeteo і Наталки Діденко свідчать, що друга половина січня і першого лютого продовжать тенденцію аномального зимового тепла в країні.

Як писало РБК-Україна, в Києві після новорічних свят відновили автомобільний рух повз Софіївської площі. Також Володимирський проїзд з 17 січня повністю відкритий для проїзду автотранспорту.

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