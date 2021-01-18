Крещение в Украине: на водоемах будут дежурить почти 2 тысячи спасателей

В каждой области Украины определили официальные места для купания на Крещение. На этих местах будут дежурить спасатели, водолазы и медработники.
Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Telegram-канале.
На водоемах уже установили более 600 спасательных постов. На Крещение будут дежурить почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, накануне Крещения спасатели напомнили правила безопасного погружения в воду:
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Украине. Ожидаются сильные морозы, а на западе страны будет снежить.
Добавим, из-за сильных морозов в Украине развернули несколько тысяч пунктов обогрева.