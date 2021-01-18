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Крещение в Украине: на водоемах будут дежурить почти 2 тысячи спасателей

Киев, Понедельник 18 января 2021 17:22
Крещение в Украине: на водоемах будут дежурить почти 2 тысячи спасателей
Фото: спасатели (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В каждой области Украины определили официальные места для купания на Крещение. На этих местах будут дежурить спасатели, водолазы и медработники.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины в Telegram-канале.

На водоемах уже установили более 600 спасательных постов. На Крещение будут дежурить почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, накануне Крещения спасатели напомнили правила безопасного погружения в воду:

  • окунаться следует в специально оборудованных местах у берега под присмотром спасателей и медиков;
  • разогреть тело перед купанием;
  • подходить к воде в удобной обуви;
  • погружаться по шею, не замочив голову, и не нырять в прорубь вперед головой;
  • не находиться в проруби более 1 минуты;
  • при выходе из проруби не держитесь непосредственно за металлические поручни;
  • после купания растереть себя полотенцем и надеть сухую одежду;
  • во избежание переохлаждения выпить горячий напиток.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на Крещение в Украине. Ожидаются сильные морозы, а на западе страны будет снежить.

Добавим, из-за сильных морозов в Украине развернули несколько тысяч пунктов обогрева.

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Новости Украины Общество ГСЧСспасателикрещение

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