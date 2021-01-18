Водохреще в Україні: на водоймах чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників

Фото: рятувальники (mvs.gov.ua)

У кожній області України визначили офіційні місця для купання на Водохреща. На цих місцях будуть чергувати рятувальники, водолази та медпрацівники.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України в Telegram-каналі.

На водоймах вже встановили понад 600 рятувальних постів. На Водохреща чергуватимуть майже 2 тисячі рятувальників та 375 одиниць техніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, напередодні Водохреща рятувальники нагадали правила безпечного занурення у воду:

занурюватися треба в спеціально обладнаних місцях біля берега під наглядом рятувальників та медиків;

розігріти тіло перед купанням;

підходити до води у зручному взутті;

занурюватися по шию, не замочивши голову, та не пірнати в ополонку вперед головою;

не перебувати в ополонці понад 1 хвилину;

при виході з ополонки не триматися безпосередньо за металеві поручні;

після купання розтерти себе рушником та одягти сухий одяг;

для уникнення переохолодження випити гарячий напій.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на Водохреща в Україні. Очікуються сильні морози, а на заході країни буде сніжити.

Додамо, через сильні морози в Україні розгорнули декілька тисяч пунктів обігріву.