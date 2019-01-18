Где на Крещение купаться в Киеве: список

Фото: Крещение в Киеве (РБК-Украина)

Топ-15 локаций для купания на Крещение 2019 в Киеве

Полный перечень мест, где можно купаться на Крещение 2019, когда и в каких локациях Киева пройдет торжественное освящение воды - в подборке Styler.

Ныряние в прорубь является одной из самых популярных традиций праздника 19 января. Ведь считается, что вода в этот день исцеляет от всех болезней.

Где искупаться в Киеве на Крещение 2019: главные локации

Специально для тех, кто не боится "крещенских морозов" и собирается отметить праздник купанием, в столице организуют несколько мест для совершения обряда. В этих локациях пройдет освящение воды, с 07:00 до 21:00 будут работать спасатели и медпункты, а также оборудуют специальные спуски в проруби.

Основная локация для купания на Крещение, где каждый год собираются тысячи киевлян, - в Гидропарке на пляже "Передмостная слободка". Празднование начнется здесь в 13:30 19 января.

Фото: Крещение в Гидропарке (РБК-Украина)

В Днепровском районе Киева окунуться в крещенскую воду также можно будет на следующих пляжах:

"Венеция" на острове Долобецкий;

"Тельбин" по просп. П. Тычины;

"Детский"у часовни Крещения Господнего в Гидропарке;

"Радужный" на озере Радужном по ул. М. Черемшины;

"Центральный" на Трухановом острове.

На Оболони оборудуют 5 мест для купания 19 января:

озеро "Иорданское" на проспекте С. Бандеры";

Пляж "Пуща-Водица" на озере Горащиха в Пуща-Водицком лесопарке;

Пляж "Вербный" на оз. Вербное;

На Оболонском заливе в месте массового отдыха "Наталка" по ул. Приречной;

В парке "Наталка" на Оболонской набережной.

Фото: Крещение в Киеве (РБК-Украина)

Купание на Крещение в парке "Феофания"

Традиционный обряд с нырянием в прорубь состоится 19 января в парке "Феофания" (ул. Академика Лебедева, 37) . С 08:00 до 17:00 здесь будут работать места для обогрева и переодевания, кафе, а также состоятся народные гуляния и выступление украинских коллективов.

Заплыв "моржей" в X-park

С 12:00 19 февраля на территории парка "Муромец" в Деснянском районе стартуют экстремальные развлечения и соревнования.

Фото: Купание 19 января в Х-Park (facebook.com/xpark.kiev.ua)

Помимо троекратного окунания в прорубь, настоящие "моржи" смогут испытать себя в дрифте на льду, заплывах на скорость, битве снеговиков и других веселых активностях. В X-parkе на праздник будут работать раздевалки, сауна, зоны с горячими напитками.

"Казацкая иордань" на Крещение 2019 в "Мамаевой слободе"

С раннего утра в крещенский день на "Мамаевой слободе" (ул. Донца, 2) начнется празднование. В 07:00 состоится торжественная литургия в церкви Пресятой Богородицы. В 09:00 пройдет крестный ход с освящением воды в озере Красавица, после чего все желающие смогут искупаться в проруби.

Также на "Мамаевой слободе" планируются народные гуляния, будут сжигать дидухи, "водить козу" и угощать традиционными украинскими блюдами и напитками.

Фото: Крещение в "Мамаевой слободе" (facebook.com/mamajeva.sloboda)

Крещение в "Парке Киевская Русь"

В селе Копачев, неподалеку от Киева, 19 января состоится праздник с купанием в освященной воде, театральным представлением на библейскую тему и традиционным славянским вертепом. Крестный ход к озеру и молебен начнется в 13:30, после чего можно будет окунуться в прорубь с крещенской водой.

Напомним, врачи объяснили, стоит ли купаться на Крещение и как выполнить праздничный обряд с пользой для здоровья.

Также ранее мы рассказывали, что нужно делать на Крещение, какие блюда готовить и что святить в церкви на праздник.

Видео: РБК-Украина