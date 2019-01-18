Где на Крещение купаться в Киеве: список

Топ-15 локаций для купания на Крещение 2019 в Киеве
Полный перечень мест, где можно купаться на Крещение 2019, когда и в каких локациях Киева пройдет торжественное освящение воды - в подборке Styler.
Ныряние в прорубь является одной из самых популярных традиций праздника 19 января. Ведь считается, что вода в этот день исцеляет от всех болезней.
Специально для тех, кто не боится "крещенских морозов" и собирается отметить праздник купанием, в столице организуют несколько мест для совершения обряда. В этих локациях пройдет освящение воды, с 07:00 до 21:00 будут работать спасатели и медпункты, а также оборудуют специальные спуски в проруби.
Основная локация для купания на Крещение, где каждый год собираются тысячи киевлян, - в Гидропарке на пляже "Передмостная слободка". Празднование начнется здесь в 13:30 19 января.
Фото: Крещение в Гидропарке (РБК-Украина)
В Днепровском районе Киева окунуться в крещенскую воду также можно будет на следующих пляжах:
На Оболони оборудуют 5 мест для купания 19 января:
Фото: Крещение в Киеве (РБК-Украина)
Традиционный обряд с нырянием в прорубь состоится 19 января в парке "Феофания" (ул. Академика Лебедева, 37) . С 08:00 до 17:00 здесь будут работать места для обогрева и переодевания, кафе, а также состоятся народные гуляния и выступление украинских коллективов.
С 12:00 19 февраля на территории парка "Муромец" в Деснянском районе стартуют экстремальные развлечения и соревнования.
Фото: Купание 19 января в Х-Park (facebook.com/xpark.kiev.ua)
Помимо троекратного окунания в прорубь, настоящие "моржи" смогут испытать себя в дрифте на льду, заплывах на скорость, битве снеговиков и других веселых активностях. В X-parkе на праздник будут работать раздевалки, сауна, зоны с горячими напитками.
С раннего утра в крещенский день на "Мамаевой слободе" (ул. Донца, 2) начнется празднование. В 07:00 состоится торжественная литургия в церкви Пресятой Богородицы. В 09:00 пройдет крестный ход с освящением воды в озере Красавица, после чего все желающие смогут искупаться в проруби.
Также на "Мамаевой слободе" планируются народные гуляния, будут сжигать дидухи, "водить козу" и угощать традиционными украинскими блюдами и напитками.
Фото: Крещение в "Мамаевой слободе" (facebook.com/mamajeva.sloboda)
В селе Копачев, неподалеку от Киева, 19 января состоится праздник с купанием в освященной воде, театральным представлением на библейскую тему и традиционным славянским вертепом. Крестный ход к озеру и молебен начнется в 13:30, после чего можно будет окунуться в прорубь с крещенской водой.
Напомним, врачи объяснили, стоит ли купаться на Крещение и как выполнить праздничный обряд с пользой для здоровья.
Также ранее мы рассказывали, что нужно делать на Крещение, какие блюда готовить и что святить в церкви на праздник.
Видео: РБК-Украина