Крещение 2019: что категорически запрещено делать в праздник

Главные запреты на Крещение, приметы и народные суеверия праздника
Крещение Гоcподне (19 января) - важный день в церковном календаре, когда душа может очиститься от грехов, а тело - от болезней. Подробнее о том, что нельзя делать на Крещение 2019, как провести праздник и кому запрещено купаться в проруби - раскажет Styler.
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Существует несколько народных суеверий на Крещение Господне. К примеру, на праздник нельзя оставлять обувь за порогом - к болезни.
Чтобы защитить дом от пожара, нужно собрать пепел из печи (камина), отнести 19 января к открытому водоему и высыпать на лед или в прорубь.
Фото: Пепел из камина на Крещение нужно развеять над водой (pixabay.com)
При сборе воды для освящения нельзя думать о плохом, а если крещенская вода стоит в доме, где часто ссорятся - ее целебные свойства быстро теряются.
Хотя и считается, что купание в проруби 19 января исцеляет недуги и заряжает здоровьем, некоторым людям этот ритуал совершать не стоит.
Окунаться в крещенскую воду нужно только с глубокой верой в сердце и чистыми мыслями, заранее исповедовавшись и причастившись.
Фото: Купание на Крещение (РБК-Украина)
Нельзя купаться на Крещение в необорудованных местах. Пред праздником на водоемах специально вырезают проруби "иордани", на которых затем проходит водосвятие. Для безопасности обряда сооружаются спуски в воду.
В случае проблем со здоровьем, воспалительных процессах и обострении хронических недугов окунаться в ледяную воду 19 января не стоит.
По медицинским рекомендациям, от крещенских купаний нужно отказаться страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, после инфарктов и инсультов, при бронхите и астме, воспалениях мочеполовой системы, радикулите и ревматизме.
Также нельзя погружаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения, на голодный желудок или сразу после плотного приема пищи.
Для тех, кто собирается купаться на Крещение 2019, синоптики уже дали прогноз погоды по Украине.
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Видео: РБК-Украина