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Крещение 2019: что категорически запрещено делать в праздник

STYLERЖизнь    17.01.2019 - 07:00
Крещение 2019: что категорически запрещено делать в праздник
Иллюстративное фото (twitter.com/kirovograd_2day)

Главные запреты на Крещение, приметы и народные суеверия праздника

Крещение Гоcподне (19 января) - важный день в церковном календаре, когда душа может очиститься от грехов, а тело - от болезней. Подробнее о том, что нельзя делать на Крещение 2019, как провести праздник и кому запрещено купаться в проруби - раскажет Styler.

Что категорически запрещено на Крещение Господне

  • В день перед Крещением нельзя употреблять пищу до восхода первой вечерней звезды. 18 января верующие соблюдают строгий пост для подготовки к празднику.
  • На ужин в Крещенский Сочельник нельзя готовить мясные блюда и пить алкоголь. В Надвечерие праздника на стол ставят постную "голодную" кутью, вареники, блины, овощи.
  • По примете, нельзя чтобы количество блюд на праздничном столе 18 и 19 января было четным.
  • Нельзя нырять в прорубь на Крещение до исповеди и причастия.

Иллюстративное фотоИллюстративное фото (pixabay.com)

  • Перед купанием категорически запрещено употреблять спиртные напитки.
  • 19 января нельзя заниматься тяжелой работой, убирать и стирать, чтобы не осквернить воду.
  • В праздник не стоит заниматься рукоделием (вышивать, шить, вязать).
  • Нельзя плакать и ссориться. Тот, кто проливает слезы на Крещение, будет несчастным весь год.
  • С Крещения запрещено гадать, чтобы не навлечь несчастье и худшую судьбу. Последний день святочных гаданий приходится на 18 января.
  • В праздничные день нельзя одалживать деньги, иначе до следующего года в семье не будет достатка.

Существует несколько народных суеверий на Крещение Господне. К примеру, на праздник нельзя оставлять обувь за порогом - к болезни.

Чтобы защитить дом от пожара, нужно собрать пепел из печи (камина), отнести 19 января к открытому водоему и высыпать на лед или в прорубь.

Пепел из камина на Крещение нужно развеять над водойФото: Пепел из камина на Крещение нужно развеять над водой (pixabay.com)

При сборе воды для освящения нельзя думать о плохом, а если крещенская вода стоит в доме, где часто ссорятся - ее целебные свойства быстро теряются.

Кому нельзя купаться на Крещение

Хотя и считается, что купание в проруби 19 января исцеляет недуги и заряжает здоровьем, некоторым людям этот ритуал совершать не стоит.

Окунаться в крещенскую воду нужно только с глубокой верой в сердце и чистыми мыслями, заранее исповедовавшись и причастившись.

Купание на КрещениеФото: Купание на Крещение (РБК-Украина)

Нельзя купаться на Крещение в необорудованных местах. Пред праздником на водоемах специально вырезают проруби "иордани", на которых затем проходит водосвятие. Для безопасности обряда сооружаются спуски в воду.

В случае проблем со здоровьем, воспалительных процессах и обострении хронических недугов окунаться в ледяную воду 19 января не стоит.

По медицинским рекомендациям, от крещенских купаний нужно отказаться страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, после инфарктов и инсультов, при бронхите и астме, воспалениях мочеполовой системы, радикулите и ревматизме.

Также нельзя погружаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения, на голодный желудок или сразу после плотного приема пищи.

Для тех, кто собирается купаться на Крещение 2019, синоптики уже дали прогноз погоды по Украине.

Ранее мы также рассказывали о самых популярных способах гадания в Крещенский Сочельник 18 января.

Видео: РБК-Украина

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