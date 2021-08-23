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Над Крещатиком завтра пролетит авиация НАТО: что известно

Автор: Анастасия Рокитна

Над Крещатиком в День независимости Украины пролетит авиация НАТО. КС-135 "Стратотанкер" ВВС США и Р-8 "Посейдон" ВМС завтра в 12:00 пролетят над центральной улицей Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу посольства США в Киеве.

В параде примет участие боевая и транспортная авиация Воздушных сил ВСУ и подразделений МВД.

Пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров включен в план мероприятий обнародованный Кабинетом министров Украины.

В параде примут участие:

  • польские многоцелевые истребители F-16.
  • словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan.
  • британские истребители Eurofighter Typhoon.

Напомним, появилось видео с репетиции речного парада ко Дню Независимости.

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НАТОДень независимости Украины