В Кремниевой долине в США открылось представительство Kyiv Smart City

Фото: Дмитрий Давтян (facebook.com-davtyan.dmytro)

В КГГА убеждены, что эта инициатива вызовет новую волну бизнес-проектов

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян в режиме видеоконференции присоединился к церемонии открытия Kyiv Smart City Accelerator, которая состоялась в Кремниевой долине (США) в рамках инновационного саммита. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"Я убежден, что эта инициатива вызовет новую волну бизнес-проектов, от появления которых выигрывает город. Accelerator даст зеленый свет лучшим проектам, а киевская власть будет способствовать их скорейшему претворению в системе "умного города", – подчеркнул Давтян.

Accelerator обеспечит стартапам и разработчикам инновационных общественных продуктов доступ к инфраструктуре, данным, системам и другим ресурсам Киева, где проживает около 4 миллионов жителей. Команда акселератора будет определять и проверять лучшие и инновационные идеи, ради воплощения которых в информационно-цифровую инфраструктуру города акселератор также будет привлекать инвестиции.

По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова, который является сокоординатором инициативы Kyiv Smart City, при помощи Smart City Accelerator, воплощая в жизнь самые современные инновационные решения, Киев сможет повысить стандарты жизни киевлян, создать новые бизнес-возможности и новые рабочие места, теснее интегрироваться в глобальную систему "умных городов" и привлечь больше инвестиций в город.

"Открытие акселератора позволит Киеву интегрироваться в мировое сообщество и укрепит имидж украинской столицы как "умного города" и позволит киевлянам использовать передовые инновации не через 5-7 лет, когда они обычно приходят на рынок, а участвовать в их создании и получать выгоды сразу. Для киевской власти – это "технологическое окно" в мир инноваций городской инфраструктуры", – отметил Юрий Назаров.

До открытия Kyiv Smart City Accelerator присоединились киевская городская власть, команда Kyiv Smart City и корпорация Pareteum – глобальный поставщик облачных услуг и платформ.

"Киев является идеальным партнером в этой инициативе. В лице мэра Виталия Кличко самые сложные общественные проблемы – неравный доступ к образованию, медленный экономический рост, недостаточная безопасность в городах – получили достойного соперника", – отметил глава компании Pareteum Вик Боззо.

Глава швейцарского фонда "Сокращение рисков" (Risk Reduction Foundation) Владимир Костерин, соинициатор открытия офиса Kyiv Smart City в США считает, что современный мир должен быть открыт для обмена ресурсоэффективних технологий и инновационных решений, с целью роста качества и продолжительности жизни людей в мире и в Украине в частности.

"Киев со своим историческим, интеллектуальным потенциалом имеет все шансы стать одной из мировых столиц инноваций и устойчивого экологически безопасного развития. Для этого Киеву необходимо установить прочные связи с деловыми и культурными центрами мира. И в этом историческую роль может сыграть лично мэр Киева Виталий Кличко, который благодаря своей узнаваемости в мире и положительной энергии вызывает доверие у инвесторов", – заявил Костерин.