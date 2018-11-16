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В Кремнієвій долині в США відкрилось представництво Kyiv Smart City

Новини » Політика    16.11.2018 - 10:20
В Кремнієвій долині в США відкрилось представництво Kyiv Smart City
Фото: Дмитрий Давтян (facebook.com-davtyan.dmytro)

У КМДА переконані, що ця ініціатива викличе нову хвилю бізнес-проектів

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Дмитро Давтян у режимі відеоконференції доєднався до церемонії відкриття Kyiv Smart City Accelerator, яка відбулася у Кремнієвій долині (США) у рамках інноваційного саміту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

"Я переконаний, що ця ініціатива викличе нову хвилю бізнес-проектів, від появи яких виграє місто. Accelerator надасть зелене світло найкращим проектам, а київська влада сприятиме їх найшвидшому втіленню у системі "розумного міста", – підкреслив Давтян.

Accelerator забезпечить стартапам та розробникам інноваційних громадських продуктів доступ до інфраструктури, даних, систем та інших ресурсів Києва, де проживає близько 4 мільйонів мешканців. Команда акселератора визначатиме та перевірятиме найкращі та найінноваційніші ідеї, задля втілення яких в інформаційно-цифрову інфраструктуру міста акселератор також залучатиме інвестиції.

За словами директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрія Назарова, який є співкоординатором ініціативи Kyiv Smart City, за допомогою Smart City Accelerator, втілюючи в життя найсучасніші інноваційні рішення, Київ зможе підвищити стандарти життя киян, створити нові бізнес-можливості та нові робочі місця, тісніше інтегруватися до глобальної системи "розумних міст" та залучити більше інвестицій до міста.

"Відкриття акселератора дозволить Києву інтегруватись до світової спільноти та зміцнить імідж української столиці як "розумного міста" та дозволить киянам використовувати провідні інновації не через 5-7 років, коли вони зазвичай приходять на ринок, а брати участь у їхньому створенні і отримувати вигоди відразу. Для київської влади – це "технологічне вікно" у світ інновацій міської інфраструктури", – зазначив Юрій Назаров.

До відкриття Kyiv Smart City Accelerator долучилися київська міська влада, команда Kyiv Smart City та корпорація Pareteum – глобальний постачальник хмарних послуг та платформ.

"Київ є ідеальним партнером у цій ініціативі. В особі мера Віталія Кличка найскладніші суспільні проблеми – нерівний доступ до освіти, повільне економічне зростання, недостатня безпека у містах – отримали гідного суперника", – зазначив голова компанії Pareteum Вік Боззо.

Голова швейцарського фонду "Скорочення ризиків" (Risk Reduction Foundation) Володимир Костерін, співініціатор відкриття офісу Kyiv Smart City у США вважає, що сучасний світ повинен бути відкритий для обміну ресурсоефективних технологій та інноваційних рішень, з метою зростання якості і тривалості життя людей у світі і в Україні зокрема.

"Київ зі своїм історичним, інтелектуальним потенціалом має всі шанси стати однією зі світових столиць інновацій та сталого екологічно безпечного розвитку. Для цього Києву необхідно встановити міцні зв’язки з діловими і культурними центрами світу. І в цьому історичну роль може зіграти особисто мер Києва Віталій Кличко, який завдяки своїй впізнаваності у світі і позитивній енергії викликає довіру в інвесторів", – заявив Костерін.

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