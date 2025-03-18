У Кремлі зробили заяву про розмову Путіна і Трампа: деталі

Врегулювання війни

Як стверджують у Кремлі, Путін під час розмови заявив про готовність до спільного з США "опрацювання можливих шляхів врегулювання, яке повинно мати комплексний, стійкий і довгостроковий характер", а також "враховувати необхідність усунення першопричин "кризи".

Під час переговорів Путін і Трамп домовилися створити експертні групи, щоб продовжити зусилля з врегулювання війни.

Чорне море

Диктатор "конструктивно відреагував" на ініціативу Трампа, яка стосується безпеки судноплавства в Чорному морі. Сторони домовилися "опрацювати конкретні деталі". Деталі ініціативи не уточнюються.

Обмін полоненими

Як пише Кремль, Путін повідомив Трампу, що завтра, 19 березня, між Україною і Росією нібито відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175 осіб.

"Як жест доброї волі буде передано 23 важко поранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах", - пише Кремль.

Інші питання

Також Трамп і Путін обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря. Вони домовилися докласти "спільних зусиль" для стабілізації обстановки в регіоні.

Кремль назвав позитивним прикладом "оздоровлення" російсько-американських відносин солідарне голосування в ООН щодо резолюції про війну Росії проти України (Росія і США голосували проти української резолюції).

Президент США і глава Кремля розглядали "широкий спектр напрямків", за якими країни могли б "налагодити взаємодію". Зокрема, мова про сферу економіки та енергетики.

Трамп і Путін погодилися організувати хокейні матчі в США і Росії між російськими та американськими гравцями.