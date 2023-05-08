У Кремлі знайшли спосіб відстрочити другу хвилю мобілізації, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. В імміграційних службах співробітники, які говорять таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються завербувати мігрантів.

Зокрема, радіо "Вільна Європа" повідомило, що вербувальники пропонували бонуси за найм у розмірі 2 390 доларів та зарплату до 4 160 доларів на місяць. Мігрантам також було запропоновано прискорене набуття російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років.

За даними британської розвідки, висока щомісячна заробітна плата та бонуси при наймі спонукають деяких трудящих-мігрантів зареєструватися. Цих новобранців швидше за все відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.

"Вербування мігрантів є частиною зусиль Міноборони Росії щодо виконання поставленого завдання щодо залучення 400 тисяч добровольців для участі в бойових діях в Україні. Влада майже напевно прагне якомога довше відстрочити будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму внутрішню іноземку", - зазначають у Міноборони Британії.