У Кремлі "закривають очі" на різкі заяви Трампа про Путіна: готові до контактів

Пєскова попросили прокоментувати заяву Трампа про те, що він "розлючений" через те, що Путін вважає президента України Володимира Зеленського "нелегітимним".

"Частина висловлювань була дана в переказі, це не були цитати. Це перше. Друге - дійсно прозвучало кілька різних заяв. Ми продовжуємо роботу з американською стороною, насамперед щодо вибудовування наших двосторонніх відносин, яким було завдано величезної шкоди під час попередньої адміністрації (під час президентства Джо Байдена - ред.)", - відповів Пєсков.

За його словами, Росія готова до реалізації деяких ідей, які пов'язані з урегулюванням війни проти України. З цього питання "ведеться робота", але конкретики поки що немає. Пєсков вважає, що це "розтягнуте в часі питання, пов'язане зі складністю субстанції".

"Президент (Путін - ред.) залишається відкритим абсолютно до контактів із президентом Трампом. У міру необхідності їхню розмову буде оперативно організовано", - додав він.