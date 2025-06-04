У Кремлі заговорили про терміни третього раунду переговорів з Україною

Нагадаємо, що вчора голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія та Україна можуть провести третій раунд переговорів наприкінці червня в Стамбулі.

За його словами, ключовим питанням зустрічі стане рух до стійкого припинення вогню.

Переговори України та РФ

Раніше ми писали, що 2 червня, відбувся другий раунд переговорів України і РФ. Після зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що сторони, зокрема, обговорили зустріч на рівні лідерів.

В Росії після переговорів у Стамбулі 16 травня заявили, що зроблять так званий "меморандум", в якому викладуть своє бачення припинення вогню. Диктатор стверджував, що цей "меморандум" нібито має бути кроком до майбутнього мирного договору.

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця наголосив, що українська сторона сьогодні не отримала відповіді на свій документ. І підтвердив, що не бачив до 2 червня проєкт "меморандуму".

Більш детально про другий раунд переговорів - у матеріалі РБК-Україна.

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