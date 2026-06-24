У Кремлі заговорили про мобілізацію через гостру нестачу новобранців, - ЗМІ

За словами співрозмовника видання в московській мерії, кількість охочих підписати контракт помітно зменшилася.

Так, у квітні столиця відправила на фронт 1708 осіб, а в травні - 1378. Це приблизно на тисячу менше щомісяця, ніж роком раніше. Джерело стверджує, що низькі темпи набору зберігаються і в червні.

Проблеми з набором підтверджують і джерела в російських військових комісаріатах та військових частинах. Вони стверджують, що виконувати плани стає дедалі складніше, хоча вимоги щодо поповнення армії залишаються незмінними.

За даними джерел видання, труднощі з набором виникли навіть у російському підрозділі безпілотників "Рубікон". Попри те, що там офіційно пропонують контракти лише на один рік, охочих бракує.

Як Росія шукає нових військових

Через брак добровольців регіони збільшують витрати на вербування. За даними "Важных историй", середньомісячні виплати рекрутерам зросли більш ніж удвічі - з 358 до 802 млн рублів.

Загалом російські регіони вже виплатили вербувальникам щонайменше 7,7 млрд рублів. Бонуси отримують не лише цивільні, а й співробітники військкоматів, місцевих адміністрацій та силових структур.

Водночас потенційних контрактників намагаються залучати підвищеними виплатами. Наприклад, після збільшення одноразової винагороди до 3 млн рублів у Тюменській області кількість звернень тимчасово подвоїлася.

Крім того, за даними видання, росіян іноді заманюють на війну під виглядом вакансій водіїв, охоронців або будівельників у тилу. Після підписання контракту їх можуть направити до будь-якого підрозділу.

Чи можлива нова мобілізація

На тлі проблем із набором контрактників у російських владних колах дедалі частіше обговорюють можливість нової хвилі мобілізації.

За даними "Важных историй", про такі дискусії журналістам розповіли вісім джерел, пов'язаних з адміністрацією президента РФ та силовим блоком. За словами одного зі співрозмовників, остаточного рішення поки немає, однак тема регулярно порушується на різних рівнях влади.

Джерело, близьке до внутрішньополітичного блоку Кремля, стверджує, що одним із можливих термінів називають жовтень - після виборів до Держдуми. Інший співрозмовник розповів, що в адміністрації президента розглядають різні сценарії поповнення армії, і мобілізація є одним із них.

За словами ще одного джерела, яке займається вербуванням для однієї з російських держкорпорацій, підготовка до заходів, які офіційно можуть не називати мобілізацією, триває вже кілька місяців.

Водночас у Кремлі нібито розглядають і м'якший варіант - перекидання резервістів із тилових підрозділів до бойових частин. Натомість частину мобілізованих можуть перевести в тил або демобілізувати.

Співрозмовники видання сходяться в одному: дефіцит людей для війни стає дедалі серйознішою проблемою для Росії, а нинішні механізми набору вже не дозволяють повністю покривати потреби армії.