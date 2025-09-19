ua en ru
У Кремлі висловилися про слова Трампа, що Путін його "підвів"

Москва, П'ятниця 19 вересня 2025 20:55
У Кремлі висловилися про слова Трампа, що Путін його "підвів" Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Москві вважають, що президент США Дональд Трамп "на емоціях" звинуватив російського диктатора Володимира Путіна в тому, що той його підвів.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

У Пєскова запитали, як Путін відреагував на звинувачення Трампа.

У відповідь прессекретар Кремля сказав, що США і президент Трамп "зберігають політичну волю і наміри далі докладати зусиль до того", щоб сприяти врегулюванню війни РФ проти України.

"Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми. Це абсолютно зрозуміло", - додав він.

Також Пєсков заявив, що Путін "зберігає готовність врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом". Прессекретар Кремля звинуватив Україну і країни Європи в тому, що вони "роблять усе можливе, щоб далі йти шляхом конфронтації".

Що сказав Трамп

Нагадаємо, під час візиту до Лондона президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін його підвів. Йдеться про те, що врегулювати війну РФ проти України так і не вийшло.

За словами американського лідера, він думав, що війну РФ проти України буде завершити "найпростіше". Але цього так і не сталося.

До цього американський лідер уже кілька разів заявляв, що Путін його розчарував.

