У Кремлі висловилися про слова Трампа, що Путін його "підвів"

У Москві вважають, що президент США Дональд Трамп "на емоціях" звинуватив російського диктатора Володимира Путіна в тому, що той його підвів.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

У Пєскова запитали, як Путін відреагував на звинувачення Трампа.

У відповідь прессекретар Кремля сказав, що США і президент Трамп "зберігають політичну волю і наміри далі докладати зусиль до того", щоб сприяти врегулюванню війни РФ проти України.

"Тому, звичайно, президент Трамп досить емоційно, скажімо так, ставиться до цієї теми. Це абсолютно зрозуміло", - додав він.

Також Пєсков заявив, що Путін "зберігає готовність врегулювати ситуацію політико-дипломатичним шляхом". Прессекретар Кремля звинуватив Україну і країни Європи в тому, що вони "роблять усе можливе, щоб далі йти шляхом конфронтації".