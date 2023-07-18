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У Путіна пригрозили "ризиками" у разі продовження зернової угоди без Росії

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Вівторок 18 липня 2023 13:08
У Путіна пригрозили "ризиками" у разі продовження зернової угоди без Росії Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Продовження "зернової угоди" без Росії може нібито спричинити ризики для експорту українського продовольства Чорним морем.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

Пєскова попросили прокоментувати плани України продовжити "зернову угоду" разом з Туреччиною та ООН без участі Росії.

"Тут, безумовно, питання, яке потребує коментарів з боку наших військових, адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики", - заявив він.

Пєсков додав, що не може сказати, "які країни готові взяти на себе такі ризики".

Вихід Росії із "зернової угоди"

Нагадаємо, останні кілька місяців Росія навмисно не виконувала "зернову угоду" повною мірою та скаржилася на "ігнорування її умов".

Учора, 17 липня, країна-агресор вирішила не продовжувати дію домовленостей. Це відразу призвело до різкого стрибка цін на зерно.

Україна у відповідь на такі дії РФ висловилася про готовність продовжити "зернову угоду" без рішення Москви. Президент Володимир Зеленський вже надіслав листа з відповідною пропозицією Туреччині та ООН.

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