У Кремлі оголосили дату анексії окупованих територій України

З такою заявою виступив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами анексію Кремль оголосить завтра о 15:00.

"Президент Росії Володимир Путін проведе зустріч із главами звільнених територій 30 вересня в Москві, коли буде підписано договори про їх вступ до складу РФ", - сказав Пєсков.

Зауважимо, що від "звільненими територіями" Кремль має на увазі так звані "ДНР", "ЛНР" та окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Також Пєсков повідомив, що Путін скликає оперативне засідання Ради безпеки РФ.

Новина доповнюється...