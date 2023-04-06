У Кремлі незадоволені зближенням Кадирова з Пушиліним, - ЦНС

В Кремлі незадоволені зближенням голови Чечні Рамзана Кадирова з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Останні кадрові зміни в окупаційній "адміністрації" захоплених районів Донецької області свідчать про невдоволення в Кремлі зближенням Пушиліна та Кадирова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 березня окупанти змінили "голову уряду" так званої "ДНР". Замість Віталія Хоценка, якого відправили в Омськ, "головою уряду" призначено громадянина РФ Євгена Солнцева, який з червня був "заступником" Хоценка.

В ЦНС повідомили, що все своє життя Солнцев працював в РФ й немає жодного відношення до Донецької області. Його "призначення" розширює його повноваження й фактично саме він буде керувати регіоном й контролювати фінансові потоки.

"Це є реакцією Москви на зближення Пушиліна та Кадирова, про яке повідомлялось раніше. Пушилін роками виконує лише фіктивну роль й не має влади в регіоні. Гауляйтер давно Потрапив під вплив Кадирова, який використовує Пушиліна для монопольного права на пограбування регіону", - пояснили в Центрі національного спротиву.

Солнцев має позбавити Кадирова впливу на Донбасі та перехопити ініціативу у роботі з підрядниками, адже наразі російські еліти змагаються за право якнайшвидше освоїти кошти на "відновлення" територій.