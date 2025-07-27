У Путіна назвалися прихильниками дипломатії і вигадали ще одну причину війни

Пєскова запитали, як будуть вибудовуватися відносини Росії та України після завершення війни. На що він відповів: "Це теоретичне питання зараз. Спочатку потрібно врегулювати проблему і нам потрібно зафіксувати виконання тих завдань, які стоять перед СВО".

Прессекретар російського диктатора поскаржився, що Москва нібито пропонувала діалог Україні, але пропозиція, за його словами, була відкинута.

"Ми неодноразово говорили, що для нас краще зробити це політико-дипломатичними засобами. СВО триває, коли ці засоби стали неможливими, коли всі пропозиції діалогу були відкинуті і в самій Україні, і на Заході", - сказав Пєсков.

Він додав, що "спочатку потрібно врегулювати ситуацію, а потім вже думати про те, як будуть вибудовуватися відносини".