У Путіна назвалися прихильниками дипломатії і вигадали ще одну причину війни

У Кремлі заявили, що нібито виступають за дипломатію у питанні врегулювання війни. При цьому Москва поскаржилася, що Україні буцімто відкинула можливість діалогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.
Пєскова запитали, як будуть вибудовуватися відносини Росії та України після завершення війни. На що він відповів: "Це теоретичне питання зараз. Спочатку потрібно врегулювати проблему і нам потрібно зафіксувати виконання тих завдань, які стоять перед СВО".
Прессекретар російського диктатора поскаржився, що Москва нібито пропонувала діалог Україні, але пропозиція, за його словами, була відкинута.
"Ми неодноразово говорили, що для нас краще зробити це політико-дипломатичними засобами. СВО триває, коли ці засоби стали неможливими, коли всі пропозиції діалогу були відкинуті і в самій Україні, і на Заході", - сказав Пєсков.
Він додав, що "спочатку потрібно врегулювати ситуацію, а потім вже думати про те, як будуть вибудовуватися відносини".
У 2025 році Україна та Росія провели два раунди переговорів у Стамбулі. Делегація РФ під час зустрічі озвучила неприйнятні вимоги для закінчення війни проти України.
Джерела РБК-Україна розповіли, що РФ вимагала від України прийняти нейтральний статус (йдеться про членство в НАТО), фактично відмовитися від пʼяти регіонів (в тому числі тих територій, які РФ не контролює), вивести війська з цих територій, відмовитися від репарацій та погодитися на "захист прав російськомовних".
Пізніше диктатор Путін озвучив нову вимогу для завершення війни. Кремль вимагає від України визнати так звані "референдуми" на окупованих територіях.
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