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В Кремле заявили об отсутствии подвижек в подготовке встречи Путина и Зеленского

Новина українською →
Москва, Среда 21 июля 2021 23:58
В Кремле заявили об отсутствии подвижек в подготовке встречи Путина и Зеленского Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Изменений в подготовке встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского пока нет. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее стало известно о визите Зеленского в США. Он намечен на 30 августа.

"Нет. Подвижек пока нет", - заявил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что обстановка не содействует подготовке к встрече президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

До этого Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что "сомневается в целесообразности встречи" с главой Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, изначально визит Зеленского в США планировался на конец июля, но в Офисе президента назвали такой перенос даты "рабочей ситуацией".

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