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В Кремле заявили о необходимости укрепить безопасность районов, граничащих с Украиной

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Москва, Четверг 12 мая 2022 12:54
В Кремле заявили о необходимости укрепить безопасность районов, граничащих с Украиной Фото: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

России необходимо предпринять дополнительные меры по укреплению безопасности районов, которые находятся на границе с Украиной. Поскольку с территории Украины якобы неоднократно совершались обстрелы Белгородской области.

Об этом заявил пресс-секретарь руководителя Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", - прокомментировал Песков информацию о том, что в Белгородской области РФ в ходе обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.

Песков добавил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с "атаками", могут говорить российские военные.

Напомним, накануне в России обвинили украинских военных в якобы обстреле Белгородской области, в результате которого погиб один человек.

Ранее в российском Белгороде заявили о поврежденном железнодорожном полотне в Щебекинском районе.

Также сообщалось, что в Курской области возле границы с Украиной обрушился железнодорожный мост, причины инцидента устанавливаются.

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