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В Кремле считают, то полная изоляция России невозможна

Фото: Кремль заявил о невозможности полностью изолировать Россию (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что полностью изолировать Россию невозможно. Он добавил, что придет время, когда придется договариваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Не может быть полного вакуума или изоляции России, это технологически невозможно в современном мире", - приводит издание слова Пескова.

По его словам, "мир намного больше Европы" и рано или поздно с Москвой начнут налаживать диалог. "Хотят этого или нет этого некоторые политики за границей", - добавил представитель Кремля.

Напомним, после вторжения России в Украину страны Запада ударили по Москве беспрецедентными санкциями. Ограничения сказались почти на всех сферах российской экономики. Например, самый крупный аэропорт РФ, "Шереметьево" в Москве, из-за санкций предложил своим сотрудникам перейти на работу в супермаркеты или на стройку.

Война России против Украины идет 39-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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