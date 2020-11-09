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У Кремлі вважають, що Байдена рано вітати з перемогою на виборах 

Москва, Понеділок 09 листопада 2020 12:26
У Кремлі вважають, що Байдена рано вітати з перемогою на виборах 
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Андрій Козловський

Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що демократа Джозефа Байдена ще рано вітати з перемогою у президентських виборах в США. Він вважає, що коректніше буде дочекатися офіційного підбиття підсумків.

Про це повідомляє ТАСС.

За словами Пєскова, між нинішньою ситуацією з підбиттям підсумків виборів президента США і тією, яка була чотири роки тому, коли Путін негайно привітав Трампа є різниця.

"Там (у США, - ред.) мають бути певні юридичні процедури, які були анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється, тому ми вважаємо коректним дочекатися все-таки офіційного оголошення", - сказав він.

Також представник Кремля додав, що чотири роки тому не було анонсів юридичного оскарження виборів. При цьому він не став відповідати на питання, яке саме оголошення результатів виборів президента США буде вважатися в Кремлі офіційним.

Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів.

Після цього, президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Крім того, раніше ряд лідерів вже привітали Байдена: голова іспанського уряду Педро Санчес, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, президент Фінляндії Саулі Нііністе, канцлер Австрії Себастьян Курц, генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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