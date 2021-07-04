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В Кремле рассказали, что усложняет подготовку встречи Зеленского и Путина

Новина українською →
Москва, Воскресенье 04 июля 2021 14:34
В Кремле рассказали, что усложняет подготовку встречи Зеленского и Путина Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что усложняет подготовку к встрече президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, в этом виновата украинская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Как заявил Песков, подготовка к встрече двух президентов осложняется тем, что украинская власть якобы не желает выполнять минские договоренности по урегулированию на Донбассе, а также "осуществляет давление на политических оппонентов".

Кроме того, пресс-секретарь Кремля сказал, что Россия продолжит отправлять "гуманитарную помощь" на оккупированный Донбасс, потому что не может "закрывать глаза на проблемы жителей".

Напомним, до этого Песков заявлял, что подготовка к встрече Зеленского с Путиным вообще не ведется.

Это заявление представителя Кремля на Банковой назвали "банальными уловками россиян".

Сам Путин тоже говорил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

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