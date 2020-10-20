В Кремле прокомментировали строительство Украиной баз в Черном море

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что намерение Украины создать две военно-морские базы для защиты Черноморского региона может негативно сказаться на атмосфере стабильности.

Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует", - заявил он.

Напомним, подписанный президентом Владимиром Зеленским в Лондоне меморандум о развитии военно-морских сил предполагает, что база будет построена в Украине с привлечением британских специалистов.

Меморандум предполагает выделение 1,25 млрд фунтов стерлингов на развитие военно-морского флота Украины. Кредитные средства будут предоставлены, в том числе на строительство баз.

Кроме того, сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает строить две военно-морские базы в Черном море. При этом он добавил, что совместно с Турцией будут разрабатываться дроны и двигатели, а также развивать системы ПВО.